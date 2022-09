Abusador, canibal: doc expõe acusações contra astro Armie Hammer

O Natal de 2019 parecia como qualquer outro para a empresária Courtney Vucekovich. Foi durante esta época, numa ida a um bar com os amigos em Dallas, no Texas, que a jovem conheceu o ator Armie Hammer. A relação começou com mensagens pelo Instagram e evoluiu de forma rápida: já em março de 2020, os dois passavam horas ao telefone diariamente trocando confidências. O conto de fadas, porém, se transformou em pesadelo quando o príncipe encantado pôs as garras de fora. Abusos psicológicos, agressões sexuais e até canibalismo são alguns exemplos do que Courtney afirma ter passado nas mãos de Armie no documentário House of Hammer: Segredos de Família, disponível no Discovery+ em três episódios.

Alto, bonito, de olhos claros e sorriso sedutor, o ator de 36 anos não teve problemas para ocupar o posto de galã em Hollywood. Ele vivia uma ascen­são fulminante após o sucesso de Me Chame pelo Seu Nome, filme de temática gay de 2017 que protagonizou ao lado de Timothée Chalamet. No início de 2021, uma série de acusações mudaria sua sorte. Várias mulheres vieram a público acusar Hammer de estupro e outras formas de abuso. Courtney, que namorou o ator em 2020, conta ao longo do documentário que chegou a ignorar sinais por gostar muito dele — e que, no começo, via as mordidas e marcas que ele deixava em seu corpo como forma de amor. Mas a situação atingiu níveis absurdos, chegando a ponto de o ator amarrá-la e deixá-la totalmente imobilizada em certa ocasião.

A produção mostra também o depoimento de outra ex-namorada, a artista Julia Morrison. A primeira abordagem aconteceu pelo Instagram. Hammer enviou uma mensagem elogiando um ensaio fotográfico feito pela jovem — e não demorou muito para que as correspondências se tornassem bizarras. Prints de conversas entre Hammer e várias mulheres, expostos em 2021 por um perfil no Instagram, mostram uma natureza doentia e brutal — desde ele admitindo ser “100% canibal” até fantasias de sexo em público com estranhos, como prova de amor e devoção.

Além dos depoimentos e mensagens chocantes, as revelações de uma tia do ator expõem camadas mais profundas de sua personalidade. Voltando os olhares para os milionários de sua família, Casey Hammer fala sobre os escândalos envolvendo estupro e homicídio que perpassaram gerações, desde o tataravô de Armie, Julius, até seu pai, Michael. O caso do astro cancelado de Hollywood ainda corre na Justiça de Los Angeles, e ele alega inocência. O novo documentário mostra que não será fácil limpar sua barra.

Publicado em VEJA de 7 de setembro de 2022, edição nº 2805

