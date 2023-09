A volta por cima de Larissa Manoela com novo projeto na Netflix

Larissa Manoela foi anunciada como nova integrante do elenco de De Volta aos 15, série da Netflix estrelada por Maisa Silva e Camila Queiroz. A plataforma de streaming divulgou a novidade nesta terça-feira, 12, com um vídeo publicado nas redes sociais. Com duas temporadas já disponíveis, a produção gravará sua terceira e última leva de episódios — que ainda não tem data de estreia definida. “Eu vou ter o prazer de contracenar novamente com a minha amiga e parceira de vida Maisa. Eu tô muito feliz”, celebrou Larissa. Amigas de infância, as duas trabalharam juntas na novela Carrossel, do SBT. Em De Volta aos 15, Larissa interpretará Filipa, uma jovem que Anita, personagem de Maisa e Camila, conhecerá na faculdade.

A novidade vem após a revelação da relação conturbada de Larissa Manoela com seus pais, Silvana e Gilberto, que detinham poder completo sobre a fortuna da atriz, que trabalha desde os 4 anos. A artista também está prestes a estrear seu novo filme, Tá Escrito, que chega aos cinemas em 2 de novembro.

