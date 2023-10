A surpreendente volta de ‘Chacrinha’ à TV aberta em 2024; saiba tudo

Atualizado em 19 out 2023, 19h55 - Publicado em 19 out 2023, 19h50

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 19 out 2023, 19h55 - Publicado em 19 out 2023, 19h50

O Chacrinha voltará ao ar na TV aberta em 2024. Eternizada por José Abelardo Barbosa de Medeiros (1917-1988), um dos maiores apresentadores da TV brasileira no século XX, a figura icônica do comunicador ganhará um novo programa de auditório ao vivo comandado por Stepan Nercessian — que já interpretou o radialista no cinema e na TV. VEJA apurou que o executivo Antônio Zimmerle — ex-diretor da Globo, Band e Cultura–, através de sua empresa AZ Planning Comunicações, adquiriu os direitos sobre a obra de Chacrinha com Leleco Barbosa, filho do apresentador, que assumirá a direção geral da atração. A ideia é misturar o Cassino da Chacrinha e a Discoteca do Chacrinha — programas que fizeram sucesso na TV Tupi, TV Paulista, TV Rio e TV Excelsior, além de Globo — com um tom modernizado, homenageando os grandes nomes da televisão. O nome oficial da atração e a emissora que a transmitirá ainda não foram definidas. A data de estreia é prevista para fevereiro.

Em conversa com VEJA, Leleco Barbosa atribui a ideia do projeto a Antônio Zimmerle. “Depois de 35 anos da morte do meu pai, ele continua forte na memória do povo brasileiro. Conseguimos manter o nome dele em espetáculos, programas, filmes, séries, exposições esses anos todos. Vamos reviver o Cassino do Chacrinha e acho que vai dar o que falar, porque o público tá com saudade de televisão, que anda sem alegria ultimamente. Não tem mais programas musicais bons, não tem mais humorísticos. Estou muito confiante que fará sucesso”, disse Barbosa.

O programa terá jurados e calouros, na expectativa de democratizar o espaço e abrir oportunidades para pessoas desconhecidas. “A TV brasileira precisa de alegria, de sorriso. Não temos mais um grande apresentador no ar. Fausto Silva e Silvio Santos já se aposentaram; Gugu Liberato, Hebe, Flávio Cavalcanti, J. Silvestre já se foram. A família tem que rir um pouco, por isso estou apostando nesse projeto. Quem não lembra dos bordões do Chacrinha? Do ‘Quem quer bacalhau?’, da ‘Terezinha’? Quem sabe não encontramos novos talentos com esse programa. Precisamos reviver o passado para inspirar o futuro”, resume Zimmerle, que pilota o projeto e está montando a equipe para a empreitada.

Entre as possíveis casas do novo Chacrinha estão SBT, Record e Band. Além do ao vivo na TV aberta, o formato irá ao ar em alguma plataforma de streaming simultaneamente. O horário está sendo estudado, mas é dado como certo que o desejo da direção é que ocupe o sábado à tarde.