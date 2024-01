‘A Sociedade da Neve’ desbanca filme de Leandro Hassum na Netflix

A cinebiografia A Sociedade da Neve alcançou o topo do ranking mundial da Netflix de filmes mais vistos em língua não-inglesa entre os dias 1º e 7 de janeiro. Na semana anterior, o posto havia sido ocupado pelo longa brasileiro Meu Cunhado é Um Vampiro, estrelado por Leandro Hassum. De acordo com levantamento da própria plataforma, o filme espanhol dirigido por J.A. Bayona teve 55,8 milhões de horas consumidas e 22,9 milhões de visualizações desde sua estreia na última quinta-feira, 4. A história sobre os sobreviventes da queda de um avião no meio da Cordilheira dos Andes fez sucesso em 88 países, entre eles Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, França, Bélgica e Marrocos.

A Sociedade da Neve é seguido pelo sueco Agradecimento e Desculpas, Meu Cunhado é Um Vampiro, o indiano Annapoorni, o taiwanês Abandonas, o mexicano Cindy la Regia, o documentário Curry com Cianeto, Hi Nanna, Desencaixados — os três também da Índia, e o espanhol Destinos à Deriva, que ocupa o top 10 há doze semanas.

A história de A Sociedade da Neve

Em 1972, um avião que levava um time de rugby uruguaio para uma competição no Chile caiu na Cordilheira dos Andes. O acidente, em local inóspito, levou os passageiros a recorrer a um último recurso para sobreviver: o canibalismo – fato que contribuiu para a popularidade do aflitivo caso nos últimos 50 anos. A Sociedade da Neve, dirigido pelo espanhol J.A. Bayona, explora os desafios enfrentados pelos passageiros e as estratégias adotadas por eles, em clima de cooperação. Das 45 pessoas que viajavam no avião, 29 sobreviveram à queda e, ao fim de 72 dias, apenas 16 foram encontradas. Hoje, 14 estão vivos.

