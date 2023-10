A reação dos gringos ao reality brasileiro ‘Ilhados com a Sogra’

Sucesso da Netflix Brasil, o reality Ilhados com a Sogra furou a bolha brasileira e se tornou um hit também entre os assinantes gringos. Stranded with My Mother-in-Law (o título em inglês) ocupa pela segunda semana seguida o top 10 de produções em língua não inglesa mais vistas do mundo na plataforma de streaming com 1,6 milhão de visualizações e 11,5 milhões de horas consumidas entre os dias 16 e 22 de outubro, ocupando a oitava posição. Em Portugal, a série também ocupa o oitavo lugar no ranking. No X (antigo Twitter), estrangeiros têm repercutido suas reações sobre o programa apresentado por Fernanda Souza e, assim como boa parte do público brasileiro, os americanos não gostaram da forma como a família Tenório (formada pelo casal Thy e Mayara junto com a sogra Severina — mãe dela) foi tratada pelos outros participantes da competição por 500.000 reais.

“As famílias foram injustas com os Tenórios. A confissão de Thy para Thaís ele poderia ter guardado, mas eles todos os perseguiram depois. Sim, a sogra dele (Severina) era bastante mal-humorada e atrevida às vezes, mas eles eram injustos com eles”, opinou a nigeriana Mayowa Nwaogu. “Homens adultos estavam chorando porque iam ficar ilhados com sua sogra. Morri de rir com isso”, descreveu a youtuber americana Dis.

“Todo o conceito de Ilhados com a Sogra é essencialmente ‘eles se odeiam, mas serão capazes de trabalhar juntos?’. Na verdade, é um conceito que nos surpreende que um produtor de reality shows aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra ainda não tenha pensado, dada a frequência com que vemos ‘cartas para sogras’ aos montes chegando às colunas de conselhos online e impressas. Não é como se as pessoas ficarem irritadas com sogras intrometidas fosse um conceito novo. Foi um elemento essencial da maioria das comédias dos anos 50 e 60. O prazer deste programa dependerá de quanto conflito você pode tolerar. É bastante aparente que o pessoal do elenco do programa encontrou particularmente sogras dramáticas para o elenco, aquelas que parecem ter reações fora de proporção e/ou têm opiniões extremas sobre as pessoas que se casaram com seus filhos. Eles são todos divertidos, é claro, mas sabemos que essas mães estão lá para assumir o controle, não para construir pontes”, opinou um colunista do portal americano Decider.

Outro site, chamado Leisure Byte, descreveu o programa como “imperdível”. “Este programa consegue transmitir emoções cruas e não filtradas e uma exploração perspicaz da vida familiar sob circunstâncias extremas, tornando-o imperdível para qualquer pessoa intrigada com as complexidades dos relacionamentos familiares. Vai fazer você rir, chorar, pensar, sentir e torcer pelos casais e suas sogras”, disse a autora da resenha.

I’ve been watching this show “Stranded with my mother in law” on that god forsaken app that starts with an n and I’m sorry but I call bullshit! These other families are being racist as fuck towards the only fully black family on the show! Judging them for shit everyone is doing! — Breaking Dawn (@Chelc_Z) October 21, 2023

I would like the is reality tv show “Stranded with my mother-in-law” in Nigeria. I watched it over the weekend, and I am still amused by some of the relationships. I love the setting so much. pic.twitter.com/6vZ2R3D1oM — 𝗠𝗮𝘆𝗼𝘄𝗮 𝗡𝘄𝗮𝗼𝗴𝘂, 𝙿𝚑𝙳 (@mayowacrown) October 11, 2023

I'm watching Stranded with my mother in law on netflix and Idk why they're talking about the Tenorios like that

Also Felipe is not kind to his mil — Adetoun(she/her) (@Titohbimz_) October 18, 2023

Stranded with my mother in law is chaotic.

Everyone is picking on the Tenorio’s. pic.twitter.com/eUsdfCnDFM — Wanderful Lerato (@MadamAfrika) October 23, 2023

Stranded with my mother in law is the mess that I needed. #Netflix good job!!! Also, Socorro is a DIVA! — Quesia Evan (@quesiaevan) October 19, 2023

