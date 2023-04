A reação de Rita Lee a homenagem emocionante do ‘Altas Horas’

Na noite de sábado, 15 o Altas Horas fez um programa inteiro dedicado a cantora Rita Lee, que assistiu à atração de casa, acompanhada pela família. Nas redes sociais, o marido Roberto de Carvalho e o filho João Lee compartilharam imagens da cantora assistindo ao programa animada.

Na sequência de vídeos compartilhadas nos stories, Rita assiste ao programa na sala de casa, ao lado do marido. A atração foi batizada de “Palco Rita Lee”, e contou com a presença de Beto Lee, filho da cantora, e de uma llonga lista de artistas, como Céu, Fernanda Abreu, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Toller, entre outros, que entoaram sucessos da carreira da rockeira.

Diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, Rita foi internada no início de 2023, mas se recupera em casa desde que foi liberada no hospital. Ela não esteve presencialmente no programa, mas uma série de imagens relembraram participações antigas na atração da globo. “Rita e Roberto. Todo o amor do mundo para vocês!!”, comentou Serginho em um vídeo postado por Roberto no Instagram.