O que Rita Lee achou de show de Manu Gavassi em sua homenagem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de intensa troca de mensagens, Manu Gavassi, 30, conseguiu convencer Rita Lee a recriar um de seus mais icônicos álbuns, Fruto Proibido, da década de 70. Rita, que está hospitalizada em tratamento contra um câncer, deu várias sugestões visuais para o show, embalado por uma banda feminina — o que, aliás, adorou. “Ela já ouviu as gravações e me falou que ficou lisonjeada. Sabe que tratei sua obra com o maior respeito”, diz a cantora, que vai fazer derramada dedicatória à rainha do rock nacional logo na estreia da turnê, no próximo dia 5, em São Paulo.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2023, edição nº 2831