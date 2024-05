A personagem que não deveria descobrir o segredo de Buba em ‘Renascer’

O fato de Buba (Gabriela Medeiros) ser uma mulher trans deixará de ser um segredo para a personagem que menos deveria descobri-lo: Eliana (Sophie Charlotte). A vilã usará de seu poder de sedução com um delegado, primo de seu amigo Eriberto (Pedro Neschling), e conseguirá a ficha completa da antiga amante de Venâncio (Rodrigo Simas), com quem a malvada era casada. Com isso, a vingativa será transfóbica com Buba e fará questão de revelar sua antiga identidade para José Inocêncio (Marcos Palmeira) na novela das 9 da Globo. A sequência começa a ir ao ar a partir desta sexta-feira, 24. “Ser trocada por outra é duro, mas vá lá. Agora, por outro?”, dirá a modelo, sem qualquer constrangimento.

Após conseguir o dossiê de Buba, Eliana viajará até a fazenda de Inocêncio e despejará a revelação. “A sua norinha querida se chama Humberto”, provocará a malvada, chocando o plantador de cacau. “Imagine a minha cara quando descobri, coronel? Mas isso explica tudo, não? Buba não pode ter filhos, por motivos óbvios, e, pra segurar José Venâncio, fingiu que tava grávida dele ou sei lá que tipo de trato ela fez, para aquela marginalzinha engravidar de Venâncio –se é que aquela criança tem mesmo o sangue dos Inocêncio!”, continuará ela, em referência à Teca (Livia Silvia).

A modelo seguirá falando absurdos, alegando que cirurgias de redesignação sexual podem ser feitas em qualquer esquina, além de debochar do fato de que Buba namorou Venâncio e atualmente está envolvida com José Augusto (Renan Monteiro), outro herdeiro de Inocêncio. “Me perdoe. Não sei se o senhor tava sabendo da novidade. Mas acabei pegando o mesmo voo que eles… Eles estavam num grude, que pensei até que eles estavam voltando da lua de mel”, fofocará a vilã. “Fica difícil pra uma mulher aceitar uma coisa dessa, não é? Ser trocada por outra é duro, mas vá lá. Agora, por outro? Tá certo que ali, na lei, eu não tenha direito às terras que a mãe do Venâncio deixou pra ele de herança. Mas também não posso deixar barato uma ofensa como essa”, concluirá a personagem, deixando o protagonista reflexivo sobre o que fazer com a herança do filho morto em uma emboscada de Egídio (Vladimir Brichta).

