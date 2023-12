A nova ocupação peculiar de Lívian Aragão, filha de Renato Aragão

Lívian Aragão, filha de Renato Aragão e Lilian Aragão, está apostando na carreira de coach motivacional conforme publicações mais recentes nas redes sociais. Em um vídeo postado em 5 de dezembro, a jovem de 24 anos fala sobre a necessidade de se saber administrar bem o tempo para ter uma vida bem-sucedida. “Todos nós temos 24 horas no nosso dia e mesmo assim o tempo poder ser relativo. Já teve aquela sensação de fazer tantas coisas no dia mas parecer que ainda tem muitas coisas para resolver ainda? Como dar conta de tanto em 24h? Talvez seja bom reavaliar como você organiza o seu tempo para chegar nos seus objetivos de forma mais produtiva. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu siga postando mais cortes da minha palestra sobre ‘produtividade e criatividade’, curta esse vídeo, comenta e compartilha! Assim, fico sabendo que vocês gostaram e querem saber mais”, avisa a antiga atriz na legenda da publicação.

“Sou eu que passo pelo tempo ou o tempo que tá passando por mim? Não é possível que todo mundo tenha 24h no dia, por que algumas conseguem fazer tantas coisas e outras parecem que não saem do lugar? O nome disso é produtividade, é como você faz uso do seu tempo, porque o sol nasce pra todo mundo”, defende Lívian em uma palestra. Conhecida como “filha de Didi Mocó” — o personagem eternizado por Aragão com o grupo humorístico Os Trapalhões, Lívian foi criticada nas redes sociais pelo discurso de tom meritocrático já que é justamente herdeira de um dos maiores humoristas do Brasil. Após estrelar papéis na TV em programas, séries e novelas, como A Turma do Didi e Malhação — além de vários filmes ao lado do pai, a jovem atualmente também trabalha como podcaster.

