A nova investida ambiciosa de Wagner Moura em Hollywood

Em sua até aqui bem-sucedida investida na carreira internacional, Wagner Moura já tem um novo projeto na manga. Ao lado da americana Parker Posey, musa do cinema indie, o ator foi escalado para compor o elenco da série Sr. e Sra. Smith, da Amazon Prime Video, noticiou a Variety nesta quinta-feira, 22.

Baseada no longa homônimo de Doug Liman, estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, a série acompanhará um casal que descobre que ambos são espiões quando são contratados para assassinar um ao outro. Os detalhes sobre o personagem vivido pelo brasileiro não foram divulgados, mas Moura deve assumir um papel recorrente na produção, que terá Donald Glover e Maya Erskine como protagonistas.

A escalação reforça a presença de Moura no universo do streaming. Em 2015, o ator ganhou força no exterior com seu papel como o traficante Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Também na plataforma, viveu o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello no longa Sérgio, e fez uma participação no ambicioso O Agente Oculto, um dos filmes mais caros da plataforma. Mais recentemente, estrelou ao lado de Elisabeth Moss a série Iluminadas, da Apple TV+.

Com roteiro assinado por Donald Glover, Sr. e Sra. Smith inicialmente seria uma parceria entre o astro de Atlanta e Phoebe Waller-Bridge, mas a criadora de Fleabag se afastou da produção por divergências criativas. Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano também estão no elenco da série, que ainda não tem data de estreia, mas deve chegar ao streaming ainda este ano.