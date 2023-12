A nova fusão dos serviços de streaming Disney+ e Star+; saiba como fica

A Walt Disney Company anunciou nesta terça-feira, 12, que o serviço de streaming Star+ será integrado à plataforma do Disney+ a partir do segundo semestre de 2024. Sendo assim, os assinantes dos dois streamings terão um único lugar para acessar os filmes infantis como também as produções voltadas ao público adulto, como séries dramáticas e eventos esportivos. “Esta integração permitirá que a força inigualável de nossos conteúdos esteja disponível em um só aplicativo, proporcionando uma experiência melhorada e superior, além de um acesso simplificado aos assinantes, que estão sempre no centro de nossas estratégias”, defende Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America em comunicado divulgado à imprensa. A empresa ainda não revelou o novo valor de assinatura, mas o preço deve aumentar para o consumidor.

Além das produções dos estúdios Searchlight, 20th Century Studios e FX — como as séries O Urso e Modern Family, as produções da Marvel e filmes da Disney e Pixar, Star Wars e National Geographic, os assinantes do Disney+ terão acesso a jogos esportivos ao vivo e à programação completa da marca ESPN.

Atualmente, o combo de assinatura do Disney+ e Star+ tem um custo de 55,90 reais por mês. A fusão será oficializada no segundo trimestre de 2024.

