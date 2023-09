A nova empreitada de João Silva na Band – agora sem o pai, Faustão

João Guilherme Silva, um dos filhos de Fausto Silva, iniciou uma nova empreitada na Band. Após o cancelamento do Faustão na Band, o coapresentador do pai agora ganha sua própria atração na emissora do Morumbi, o Programa do João, que estreia em outubro. Na segunda-feira, 11, o jovem de 19 anos anunciou pelo Instagram a renovação de seu contrato de trabalho com a empresa e alguns detalhes do programa, que será gravado em um teatro e contará com plateia. A novidade irá ao ar aos sábados, entre 20h30 e 22h. “Finalmente o Programa do João já é uma realidade. Esse documento [contrato] significa o começo de uma nova fase, de muito trabalho, muita felicidade e que eu possa trazer, junto com essa equipe maravilhosa, um pouco de alegria para vocês”, celebrou o apresentador.

