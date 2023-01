A nova aposta ousada da Netflix — agora no universo esportivo

Sem previsão de entrar no ramo de transmissões ao vivo de esportes como a HBO Max já faz, a Netflix decidiu investir no universo esportivo da maneira como bem entende: produzindo documentários e séries. O serviço de streaming prepara uma produção sobre a Copa do Mundo 2022, vencida pela Argentina, com imagens exclusivas dos bastidores das equipes de 32 países que participaram do campeonato. Sem nome definido por enquanto, a série será feita em parceria entre a produtora britânica Fuwell 73, a mesma que produz The Late Late Show with James Corden com a FIFA+, e deve ser lançada ainda este ano. Além disso, também lançará em 2024 o Six Nations, documentário sobre o torneio internacional de rúgbi Guinness Six Nations Championship de 2023, disputado por países como Inglaterra, Irlanda, Itália, Escócia e País de Gales.

Nos próximos dias, a Netflix estreia a série de tênis Break Point, uma produção sobre golfe, Full Swing, e ainda outra a respeito da Tour de France de 2022. “Esse pacote eclético de séries novas reforça que estamos comprometidos em entregar as melhores histórias esportivas para nossos fãs”, disse Brandon Riegg, vice-presidente do setor de séries documentais da Netflix. “Ao mergulhar nos bastidores dos maiores eventos esportivos do mundo com acesso sem precedentes, temos uma oportunidade única de compartilhar os triunfos, tribulações e drama desses momentos icônicos com nossas centenas de milhões de membros globais”, completou.