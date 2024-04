A morte que vai abalar ‘Renascer’ – e as diferenças para a versão original

A novela Renascer vai ter um dos momentos de virada esta semana, com a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas), o filho publicitário de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Programada para ir ao ar nesta segunda-feira, 22, a morte de Venâncio acontece em uma tocaia feita para João Pedro (Juan Paiva). Na cena em questão, Egídio (Vladimir Brichta) prepara a emboscada na estrada e atira contra o carro do caçula de Inocêncio, mas é Venâncio, que está no banco do carona, que acaba atingido fatalmente pelo disparo.

Na versão original, a tragédia se desenrola de maneira parecida, mas há diferenças pontuais. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a cena do folhetim que foi ao ar em 1993 mostra Venâncio morrendo na hora, no local do disparo. Desesperado, João Pedro abraça o irmão e tenta encontrar algum sinal de vida, mas nada acontece, e ele leva o corpo já morto de Venâncio para a casa de sua madrinha, Morena (Ana Cecília Costa).

Já na versão de Bruno Luperi, José Inocêncio deve estar em cena na sequência, adicionando uma carga extra de emoção. Depois de ter um pressentimento ruim, o patriarca sela um cavalo e vai ao encontro dos filhos na estrada, mas só encontra o carro abandonado e conclui que algo grave aconteceu. Venâncio, por sua vez, não morre na hora: o rapaz será levado por João Pedro até a casa de Morena ainda com vida — embora gravemente ferido e delirante, chamando pela mãe Maria Santa (Duda Santos). Outro personagem presente agora é José Augusto (Renan Monteiro): médico, ele vai até o local, mas chega tarde e acaba atestando a morte do irmão.

Nas duas versões, o responsável pela tocaia é o arqui-inimigo de José Inocêncio, o coronel Egídio (que na novela original era chamado de Teodoro). A morte de José Venâncio, portanto, acirra as rivalidades da trama: sentindo-se culpado, João Pedro declara a Zinha que quer vingar o assassinato do irmão, e Damião (Xamã) se coloca à disposição de José Inocêncio para fazer o mesmo.

