Velório e sangue falso: bastidores da morte de José Venâncio em ‘Renascer’

Rodrigo Simas se despediu oficialmente da novela Renascer na noite de segunda-feira, 22, quando a morte de seu personagem José Venâncio foi ao ar. Na trama, o publicitário é baleado por Egídio (Vladimir Brichta) em uma tocaia que tinha como alvo seu irmão, João Pedro (Juan Paiva). Venâncio não resiste aos ferimentos e é velado na casa do pai.

Nos bastidores da gravação, Simas revelou detalhes sobre a cena do velório e comentou o fim de sua participação na novela. “Não é a primeira vez que um personagem meu morre, mas é a primeira vez que eu entro em um caixão”, disse, em um vídeo compartilhado nas redes sociais do Gshow. “Eu geralmente faço a trama toda, ou eu já entrei na metade [da novela] e finalizei junto com todo mundo. É uma sensação esquisita de nostalgia”, continuou.

Em uma postagem no Instagram nesta terça-feira, 23, o ator dividiu com os fãs fotos descontraídas ao lado dos colegas de elenco. Em alguns dos registros, Simas está deitado no caixão do velório de José Venâncio. Já em outros, o ator aparece banhado de sangue falso, que simulava os ferimentos de seu personagem. Confira:

Marcos Palmeira, que vive José Inocêncio, pai de Venâncio na trama, rasgou elogios ao trabalho de Simas em um depoimento divulgado pelo Gshow. “Meu filhão querido, sou seu fã, conheço sua família e ter você abrilhantando a novela, fazendo esse personagem com dignidade e carisma, estamos todos com saudades, você sabe disso. Estamos sofrendo já no dia a dia com sua falta, e que a gente se encontre logo, logo”, disse o ator.

Na versão original do folhetim, exibida em 1993, a morte de José Venâncio inicialmente não fazia parte do roteiro. O personagem foi eliminado da narrativa após um desentendimento entre seu intérprete, Taumaturgo Ferreira, e o autor Benedito Ruy Barbosa. A versão atual da novela optou por manter a tragédia, já que a morte do personagem é um dos principais momentos de virada da história.

