Quem é Sandra em Renascer? Personagem rouba coração de mocinho

Uma nova personagem chega em Renascer nesta semana. Sandra, interpretada por Giullia Buscacio, filha de Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado), entra na história para roubar o coração de João Pedro (Juan Paiva) na novela das 9 da Globo. Após sofrer por Mariana (Theresa Fonseca), que se casou com seu pai, o filho renegado de José Inocêncio (Marcos Palmeira) viverá um grande romance com a rebelde que aterrissa em Ilhéus vinda da capital da Bahia. A personagem terá largado a faculdade de Direito, irritando o coronel Egídio. Quando sair para cavalgar, a jovem feminista conhecerá João Pedro, e os dois vão se estranhar no começo.

Na versão original, escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1993, Sandra foi interpretada por Luciana Braga. A jovem não concorda com as maldades do pai, muito menos com a forma tosca que ele trata sua mãe, ostentando uma personalidade forte que não aceita convenções sociais impostas pelo machismo da sociedade. Quem viu o remake de Pantanal, em 2022, verá semelhanças de comportamento e até figurino com a personagem Guta, vivida por Julia Dalavia.

Ao longo da história, Sandrinha se envolve com João Pedro, e o casal termina junto no final da trama. Se o autor do remake, Bruno Luperi — neto de Barbosa, não alterar o enredo, o desfecho se repetirá.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial