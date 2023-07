A injeção de ânimo que a morte de Daniel deu no ibope de ‘Terra e Paixão’

Com a aguardada virada adiantada por seu autor, Walcyr Carrasco, Terra e Paixão parece ter desencantado e bateu recorde de audiência no capítulo de quinta-feira, 6, que mostrou a morte do personagem insosso Daniel (Johnny Massaro). A novela das 9 da Globo registrou 29,5 pontos de ibope na Grande São Paulo, número que supera toda a exibição de sua antecessora, Travessia. A maior audiência do folhetim de Gloria Perez havia sido de 29,2 pontos na capital paulista — no penúltimo capítulo, exibido em 4 de maio. O resultado de Terra e Paixão também representa o melhor desempenho da faixa desde o último capítulo de Pantanal, que tinha pontuado 34 pontos no desfecho que foi ao ar em 7 de outubro do ano passado.

No capítulo marcante de Terra e Paixão, Caio (Cauã Reymond) expôs o caso de Daniel com a mocinha Aline (Barbara Reis), revelou o passado de Irene (Gloria Pires) como prostituta e ainda contou para o pai, Antônio (Tony Ramos), que o irmão não é filho biológico do fazendeiro. Na verdade, Ademir (Charles Fricks), irmão de Antônio, é o pai do advogado. Desnorteado com a avalanche de informações, Daniel fugiu dirigindo e sofreu um acidente, chegou a ser operado, mas não sobreviveu.

Siga