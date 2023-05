A estratégia por trás da parceria entre Amazon e SBT em novela infantil

Novela infantil feita em parceria entre o SBT e o Prime Video, streaming da Amazon, A Infância de Romeu e Julieta vai ao ar diariamente na TV aberta e tem cinco capítulos disponibilizados de uma vez semanalmente, às segundas-feiras — modelo inédito de exibição. O projeto faz sentido comercialmente, já que a emissora de Silvio Santos divide os custos de produção com a plataforma milionária de Jeff Bezos, que via a oportunidade perfeita de abocanhar um público fiel de novelas infantis vide os números assustadores da concorrente Netflix. O remake de Chiquititas (2013) ocupa o top 10 de produções mais vistas da Netflix há exatas 89 semanas, a versão brasileira de Carrossel (2012) está no mesmo ranking há 49 semanas — os dois folhetins só estão disponíveis no Brasil. O mercado já entendeu esse potencial, por isso a própria empresa do Tudum também começou a produzir sua própria série voltada ao público infanto-juvenil, Luz, que tem como protagonista Marianna Santos, jovem que já passou por Poliana Moça e Carinha de Anjo — outras duas novelinhas do SBT.

Em A Infância de Romeu e Julieta, adaptação do clássico de William Shakespeare (1564-1616) feito por Iris Abravanel, Romeu Monteiro (Miguel Ângelo) e Julieta Campos (Vittória Seixas) são adolescentes que vivem no mesmo bairro que é dividido entre Lado Torre e Lado Vila. De famílias que se odeiam entre si, os dois começam uma história de amor após se conhecerem por acaso em um baile. Como de costume nas novelinhas do SBT, a trama é simples, com pequenas questões cotidianas, com pouquíssimas cenas de violência e nenhum conteúdo sexual — quase não há beijos, inclusive — e esses elementos de um universo lúdico inocente tornam este tipo de produção agradável não só para crianças, como também adultos mais conservadores.

Enquanto na TV aberta a novela tem uma média de 6 pontos na Grande São Paulo em duas semanas no ar, a estratégia do Prime Video já está dando resultados. A Infância de Romeu e Julieta se destaca em um mar de produções aterrorizantes e, na noite de quinta-feira, 18, era a nona produção mais vista do top 10 da plataforma que, diferentemente da Netflix que separa os rankings de séries e filmes, contabiliza tudo na mesma tabela.