De olho no público infantil, Netflix fará 1º série nacional para crianças

De olho no público que consome novelas infantis com afinco, a Netflix anunciou nesta quinta-feira, 11, o início da produção de sua primeira série infantojuvenil brasileira, Luz, que contará com Mel Lisboa, Marcos Pasquim e Mauricio Destri no elenco. A trama de Guillermo Pendino, com roteiro de André Rodrigues e direção de Thiago Teitelroit, vai contar a trajetória de Luz (Marianna Santos), uma menina em busca de suas verdadeiras origens. Dandara Albuquerque, Claudia Di Moura, Daniel Rocha, Gabriela Moreyra e Miá Mello também estão no projeto.

A protagonista, Marianna Santos, já atuou nas novelas do SBT Poliana Moça e Carinha de Anjo, interpretando Yuna Park e Adriana, respectivamente .Ela também estreou o filme Minha Vida em Marte (2018), como a pequena Joana, e como Marina em Acampamento Intergalático, longa do youtuber Gato Galáctico.

Segundo dados da Netflix, a novela do SBT Chiquitas ocupa o top 10 de produções mais consumidas pelos brasileiros há impressionantes 88 semanas. Nesta quinta, a trama exibida originalmente em 2013 na emissora de Silvio Santos está em segundo lugar no ranking das dez séries mais vistas do Brasil. Já Carrossel (2012), outra novelia infantil do SBT, está na sexta posição. Não à toa, o Prime Video fechou acordo com o SBT para a produção do mais novo folhetim, A Infância de Romeu e Julieta, que tem seus custos divididos e vai ao ar diariamente na TV aberta, e no streaming da Amazon semanalmente, com cinco capítulos disponibilizados às segundas-feiras. O público infantil está em alta.