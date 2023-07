A entrevista reveladora de Gugu sobre sua vida sexual nos anos 80

Discreto sobre sua vida pessoal, Gugu Liberato (1959-2019) fez revelações bem íntimas sobre sua vida sexual em uma entrevista a PLAYBOY em julho de 1984. Na conversa com o jornalista Osmar Mendes Júnior, o apresentador — então com 25 anos — falava sobre sua ascensão na TV, da relação profissional com Silvio Santos e também de suas preferências na cama. Questionado sobre qual seria sua posição sobre sexo, o comunicador, apesar de tímido, não se furtou de responder. “A minha posição? Bem [rindo e vermelho de vergonha], eu sou um sujeito normal. Quero dizer [encabulado], eu acho que o sexo é uma coisa tão íntima que qualquer coisa que se faça com ele é normal. Tenho, porém, algumas manias. Por exemplo: não gosto de transar pela manhã. Agora, sou muito curioso pelo assunto. No exterior, sempre que posso, vou dar uma espiada nas sex shops, só para ver se descubro alguma novidade”, disse.

Curiosamente, o apresentador também revelava na publicação que perdera a virgindade aos 14 anos. Recentemente, o comerciante Ricardo Rocha alega ser um filho perdido de Gugu, que teria se relacionado com sua mãe na adolescência. “Mas dizem que você é um rapaz tão ocupado, que nunca tem tempo para o amor”, perguntou Mendes Júnior. “Que é isso? Está certo que tenho o dia todo tomado por compromissos ligados à minha profissão e que durmo apenas seis horas por noite. Mas para o sexo sempre sobra tempo. Se bem que agora as coisas ficaram um pouco mais complicadas para mim. Sabe como é: quando a gente fica famoso, é preciso selecionar um pouco mais. É preciso estar alerta sempre, para não correr certos riscos. Eu faço sexo desde os 14 anos — comecei com uma vizinha, mas não espalha, por favor — e gosto muito. Gosto mesmo. Por isso, pelo menos umas duas vezes por semana dou um jeito de arranjar um tempinho”, respondeu.

O então apresentador do programa Viva a Noite também afirmava preferir se relacionar com “mulheres orientais”: “O que aconteceu no Japão foi que eu fiquei atraído por uma garota japonesa. Tivemos um rápido caso, que terminou quando vim embora. Mas foi fulminante. Quase que a menina vem comigo para o Brasil. Sou fascinado por garotas orientais. Tive várias namoradas nisseis (filhas de japoneses nascidas no Brasil). Acho superexcitante aquele jeitinho meigo delas, aquele ar de quem quer ser protegida. Gosto de mulheres bem femininas e cheirosas. As orientais são sempre assim. O sexo, com elas, chega a ser melhor do que com outras mulheres. Elas sabem, como ninguém, fazer um homem se sentir um verdadeiro rei”.

Em 2001, Augusto Liberato e Rose Mirian Souza Di Matteo tiveram um filho, João Augusto Liberato. Em 2003, deram à luz as gêmeas Sofia e Marina. Gugu e Rose nunca se casaram. O apresentador morreu em novembro de 2019, após um acidente doméstico em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

