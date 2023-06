A cobrança revoltada de artistas que votaram em Lula

Artistas que declararam voto em Luiz Inácio Lula da Silva estão cobrando mais eficiência nas políticas socioambientais — e se declaram decepcionados com as decisões tomadas até o momento em relação ao Meio Ambiente e a terras indígenas. Em um vídeo que reúne depoimentos de nomes como Mateus Solano, Thiago Lacerda e Sérgio Marone, o grupo diz: “A gente elegeu este governo porque ele se pintou de verde, dizendo pro Brasil e pro mundo que a natureza é nosso maior patrimônio. E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome, mas depois de 100 dias de governo… Acabou o clima”, diz o texto lido pelas personalidades. “O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco Temporal aprovado na Câmara. Desmonte da Lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição”, continuam.

Os artistas convidam o público a pressionar o presidente Lula através da hashtag #PolíticasAmbientaisFICAM e da assinatura de uma petição. O vídeo foi publicado nos perfis de artistas como Solano na segunda-feira, 5, quando se comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente. “Porque só assim a gente, realmente, vai ter clima para poder comemorar”, entoa o ator no vídeo. Confira: