A Casa do Dragão, Senna e mais: As 9 séries mais esperadas de 2024

Na quinta-feira, 21, o canal pago HBO e a plataforma de streaming Max revelaram que segunda temporada de A Casa do Dragão, spin-off de Game of Thrones, estreia em 16 de junho deste ano, provocando a euforia de fãs do universo criado por R. R. Martin. Outros títulos aguardados pelo público também chegam ao streaming em 2024, como as novas levas de episódios de O Urso, Round 6, além de produções inéditas, como Senna, biografia do corredor Airton Senna. Confira as principais novidades separadas por VEJA e saiba como assisti-las.

Ripley

Quando estreia: 4 de abril

Onde assistir: Netflix

Baseada nos romances best-sellers de Patricia Highsmith e com Andrew Scott no papel principal, a história segue Tom Ripley, um golpista de Nova York que se envolve em uma teia de trapaças, fraudes e assassinatos para chegar a um objetivo. Na trama, Tom é contratado por um ricaço para viajar para a Itália e convencer seu herdeiro a voltar para casa nos Estados Unidos. Lá, ele se instala na casa de Dickie Greenleaf (Johnny Flynn), o filho do milionário, e vai se apoderando de seu estilo de vida confortável de forma sorrateira e dissimulada. Ao longo da história, o personagem gera a desconfiança de Marge Sherwood (Dakota Fanning). “Tom é daqueles que tira vantagem dos outros. O personagem falsifica documentos, inventa histórias e até assassina quem entrar em seu caminho. Com oito episódios.

O Simpatizante

Quando estreia: 14 de abril

Onde assistir: Max

Da produtora badalada A24 e criada por Park Chan-wook, a minissérie se inspira no livro homônimo do escritor Viet Thanh Nguyen — nascido no Vietnã e criado nos Estados Unidos, vencedor do Pulitzer. A trama narra a saga de um jovem espião meio vietnamita e meio francês, que se infiltra em Los Angeles. A série tem um dos episódios dirigido por Fernando Meirelles e conta com Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) e Robert Downey Jr. (Oppenheimer) no elenco.

Bridgerton, 3ª temporada

Quando estreia: em duas partes, a primeira em 16 de maio, e a segunda em 13 de junho

Onde assistir: Netflix

Na nova temporada da produção de Shonda Rhimes — baseada nos livros de Julia Quinn –, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) busca um marido para tentar esquecer sua paixão de anos por Colin Bridgerton (Luke Newton). Sua identidade secreta como Lady Whistledown, a colunista social misteriosa do reino inglês, servirá de ajuda na procura por um candidato para casa — enquanto as consequências deste segredo continuará lhe custando outras relações.

A Casa do Dragão, 2ª temporada

Quando estreia: 16 de junho, com episódios lançados semanalmente aos domingos

Onde assistir: HBO e Max

Baseada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, a série retoma o universo pop de Game of Thrones. A trama retrata a guerra entre os membros da família Targaryen, que ocorreu em Westeros quase duzentos anos antes dos eventos da série exibida pela HBO entre 2011 e 2019. Para quem está com saudade desse universo, a atração com oito episódios vale a pena: a produção entrega todos os elementos que fizeram de Game of Thrones um fenômeno, das intrigas por poder às muitas cenas de violência e sexo, até, claro, os famigerados dragões. Nos novos oito episódios, a disputa da princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) pelo trono se acirrará.

Séries previstas para 2024 e com data de estreia a definir

The Veil

Onde assistir: Star+

Do criador de Peaky Blinders (2013-2022), The Veil contará a história de Imogen Salter (Elizabeth Moss, de O Conto da Aia), uma agente implacável do MI6 — serviço de inteligência britânico –, em uma trama de espionagem que passa por Istambul, Paris e Londres. A série estreia em 30 de abril nos Estados Unidos e deve chegar no Brasil pelo Star+ nos meses seguintes.

O Urso, 3ª temporada

Onde assistir: Star+

Estrelada por Jeremy Allen White como o chef de cozinha Carmy, a série acompanha um restaurante decadente em Chicago que precisa ser reerguido com a ajuda do protagonista, que chegou a ser um grande cozinheiro de prestígio. Após conseguir acertar as contas do estabelecimento e transformá-lo em um restaurante fino, Carmy tem que lidar com os desafios de mantê-lo relevante — enquanto sua vida amorosa está por um fio. A terceira temporada estreia em junho nos EUA — e deve chegar por aqui dois meses depois, pelo Star+.

Senna

Onde assistir: Netflix

Biografia do piloto Airton Senna, a série protagonizada por Gabriel Leone acompanha a vida do tricampeão mundial de Fórmula 1, desde o começo da carreira automobilística na Inglaterra, até seu trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. Com Alice Wegmann e Kaya Scodelario no elenco.

Round 6, 2ª temporada

Onde assistir: Netflix

Série mais vista da história da Netflix, a série sul-coreana acompanhará em sua nova temporada a investigação de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) na busca pelos responsáveis por criar o jogo doentio que faz pessoas desesperadas por dinheiro lutarem até a morte por um prêmio obsceno de dinheiro. De acordo com o criador Hwang Dong-hyuk, que continua comandando o projeto, os novos episódios chegam ainda neste ano.

Cidade de Deus

Onde assistir: Max

Após 20 anos do filme original, a série de mesmo nome mostrará o que aconteceu com Buscapé (Alexandre Rodrigues) e os outros moradores da favela do Rio de Janeiro. Desenvolvida por Fernando Meirelles e com direção de Aly Muritiba (Cangaço Novo).

