‘Ripley’: Nova série da Netflix ilumina golpista precursor de Saltburn

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 4, o primeiro trailer oficial da minissérie Ripley, baseada nos romances best-seller de Patricia Highsmith. Com Andrew Scott no papel principal, a história segue Tom Ripley, um golpista de Nova York que se envolve em uma teia de trapaças, fraudes e assassinatos para chegar a um objetivo. Na trama, Tom é contratado por um ricaço para viajar para a Itália e convencer seu herdeiro a voltar para casa nos Estados Unidos. Lá, ele se instala na casa de Dickie Greenleaf (Johnny Flynn), o filho do milionário, e vai se apoderando de seu estilo de vida confortável de forma sorrateira e dissimulada. Ao longo da história, o personagem gera a desconfiança de Marge Sherwood (Dakota Fanning). “Tom é daqueles que tira vantagem dos outros. Ele está se aproveitando de Dickie”, avisa a jovem no trailer. O personagem falsifica documentos, inventa histórias e até assassina quem entrar em seu caminho.

A minissérie de oito episódios estreia em 4 de abril. Em 1999, o filme O Talentoso Ripley, com Matt Damon, fez muito sucesso. Um dos filmes que teve como inspiração a safa do trambiqueiro foi Saltburn, longa do Prime Video com Barry Keoghan que estreou em novembro passado, seguindo um jovem universitário que se infiltra na vida de uma família rica e fútil — até destruí-los completamente.

Andrew Scott é conhecido por seu trabalho na série Fleabag e está em cartaz com o filme Todos Nós Desconhecidos a partir da próxima quinta-feira, 7.

Confira o trailer de Ripley:

O elenco também conta com Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack. O roteiro é assinado por Steven Zaillian.

