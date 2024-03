‘A Casa do Dragão’: segunda temporada tem data de estreia (quase) definida

A segunda e aguardada temporada da série A Casa do Dragão (House of the Dragon) — spin-off de Game of Thores — estreia na HBO e no streaming em junho. A informação foi confirmada por J.B. Perrette, chefe de streaming da Warner Bros. Discovery, em uma conferência de mídia e tecnologia nesta segunda-feira, 4. O dia específico ainda não foi divulgado, mas a trama costuma ser exibida aos domingos, com um episódio por semana.

Baseada no livro Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, a trama se passa 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, em um período em que a casa Targaryen está no auge de seu poder político. A primeira fase da produção apresentou a disputa de poder que deu origem à dança dos dragões, guerra civil entre os “verdes” e os “pretos” para definir o herdeiro legitimo do trono de ferro após a morte de Viserys Targaryen I (Paddy Considine).

A nova leva de episódios, finalmente, vai entrar de cabeça na guerra, rachando de vez a casa Targaryen entre os apoiadores da princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy), os pretos, apontada pelo rei Viserys como herdeira do Trono de Ferro, e de Aegon II, filho homem de Viserys com Alicent Hightower que usurpou o trono com o apoio de poderosos que almejam manter um reinado masculino na região, os verdes.

Tida como um dos acontecimentos mais marcantes da história de Westeros, a Dança dos Dragões marca o início da derrocada da casa Targaryen, apresentada na série original como um clã praticamente extinto, representado por Daenerys (Emilia Clarke). A trama, que teve ritmo lento na primeira temporada, deve se intensificar na nova fase, que foca na disputa pelo trono.

