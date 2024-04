A cartada da Globo para revigorar a final do frustrante BBB24

A atual edição do reality Big Brother Brasil chega ao final na noite de terça-feira, 16, quando o prêmio de 2,92 milhões de reais deve ser entregue a um dos finalistas: Matteus, Isabelle ou Davi — que, a depender do intenso favoritismo expressado pelo público nos últimos três meses, tem chances quase certas de ser o felizardo. Dada a atmosfera previsível e frustrante, sem grandes competidores ou carisma restando na casa, a direção do programa então decidiu inovar, e pela primeira vez todos os 23 eliminados estarão presentes quando o apresentador Tadeu Schmidt anunciar o campeão, sentados em uma arquibancada no jardim.

A desistente Vanessa Lopes e Wanessa Camargo, expulsa por agressão, também participarão do centésimo programa da temporada, que começa logo após a novela das 9. Além delas, figuras de destaque como a cinéfila Fernanda Bande — apelidada carinhosamente de “loba” na internet — e a espalhafatosa Beatriz “do Brás” devem comentar a noite. Já dentro da casa, serão transmitidos registros das torcidas nas cidades de origem de cada um dos finalistas, capturados ao vivo por repórteres in loco.

Maior prêmio já entregue pelo reality, a quantia foi definida ao longo das eliminações: cada participante forçado a deixar a competição antes girava uma roleta, definindo em quantos reais o troféu aumentaria.

Favorito ao prêmio, Davi Brito tem 21 anos, é natural de Salvador, Bahia, e trabalhava como motorista de aplicativo antes de ser convocado pelo programa. Logo no início da competição, ele se destacou ao se responsabilizar pela limpeza da casa e rivalizar com a cantora Wanessa Camargo, representante do núcleo “camarote” da edição — por outro lado, o jovem é criticado por falas machistas e homofóbicas, além da conexão entre sua família e o vereador Kiki Bispo, do partido União Brasil. Junto à mãe do participante, o político instalou telões em bairros da capital baiana para a transmissão do programa.

Segundo a enquete do site UOL, com mais de 800 000 votos, Davi deve levar o prêmio com 64% de aprovação e Matteus é seu maior concorrente, ainda que escolhido por meros 24,09% dos usuários da plataforma.

