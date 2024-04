3 ótimas séries para entender os atritos entre Israel, Irã e vizinhos

Em mais um triste capítulo da história recente dos conflitos no Oriente Médio, o Irã promoveu um ataque com drones contra Israel. O país alega se tratar de uma retaliação em resposta ao atentado contra seu consulado em Damasco, na Síria , no início de abril – o qual Israel nega estar envolvido. Logo, nações ao redor do mundo começaram a se organizar em reuniões e lançar comunicados sobre o evento, parte do complexo jogo diplomático esperado para lidar com os próximos passos das tensões na região. Confira a seguir três séries que usam a ficção para explorar os meandros das disputas entre Israel, Palestina, Irã e vizinhos.

A Diplomata

Onde assistir: na Netflix

Na série da Netflix, Kate Wyler (vivida por Keri Russell) é uma diplomata admirada, com uma longa carreira ligada às causas humanitárias. Quando um porta-aviões britânico explode na costa do Irã, ela é enviada ao Reino Unido para assumir o posto de embaixadora americana no país e, claro, evitar uma guerra. A trama inteligente e sagaz mistura romance, comédia e drama enquanto mostra os bastidores dos poderosos que lideram países e os diplomatas que tentam fazer com que a ordem mundial se mantenha em pé.

Teerã

Onde assistir: na Apple TV+

Agente do Mossad, o serviço secreto israelense, Tamar (Niv Sultan) se infiltrou em Teerã para hackear o sistema de energia iraniano. O plano era derrubar um sistema de radares para expor centros militares que estariam produzindo armas nucleares. A trama da primeira temporada da série da Apple TV+ foi além do filão da espionagem e retratou, sob a óptica de personagens variados, a complexa relação entre as duas nações. Na segunda fase, ela tenta corrigir erros e expõe o tráfico de drogas no rigoroso país muçulmano.

No Man’s Land

Onde assistir: MGM+ via Prime Video

A aterrorizante e longa Guerra da Síria fez despertar uma curiosa força militar conhecida como YPJ, milícia feminina curda que se uniu ao braço masculino do embate contra os terroristas do Isis. A série acompanha, então, Antoine (Félix Moati), um jovem engenheiro parisiense que jura ter visto na TV, ao lado dessas mulheres curdas, a irmã dada como morta em um atentado. Assim ele segue da França para a Síria e desvenda os meandros da chamada “terra de ninguém”, nome dado à zona entre trincheiras inimigas, assim como os agentes envolvidos na prática do dia a dia da guerra, entre eles jornalistas e voluntários de nações aliadas.