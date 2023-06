3 momentos de vergonha alheia em ‘Casamento Às Cegas: Brasil’

* O texto a seguir contém spoilers da terceira temporada de Casamento Às Cegas: Brasil

Mais uma temporada de Casamento Às Cegas: Brasil chegou ao fim na Netflix honrando o compromisso de entreter o público com a pieguice dos casais — e gerando muito engajamento nas redes sociais. Os últimos episódios do reality show foram disponibilizados pela plataforma na quarta-feira, 21, mas a trajetória dos pombinhos só se encerra de fato na próxima semana, quando vai ao ar o polêmico especial de reencontro. Enquanto isso, confira três momentos do programa que causaram profunda vergonha alheia:

Homens uivando depois da “lua de mel”

Durante a fase de lua de mel do reality, os casais, agora noivos, podem curtir uma viagem paradisíaca e se conhecerem melhor. Nos episódios que acompanham a primeira noite deles juntos, o programa costuma fabricar uma narrativa para lá de constrangedora, com a expectativa do momento de intimidade. Para piorar, os homens da edição resolveram deixar o momento ainda mais embaraçoso: eles combinaram de uivar pela janela uns para os outros, para avisar à “alcateia” de que tinham conquistado a primeira noite de sexo com as companheiras. Um show de maturidade — só que não. Em uma cena, uma das participantes, ouvindo o circo dos vizinhos, censura o parceiro: “Vai ter que uivar também? Você não vai uivar”, diz.

Crise de ciúmes por follow em rede social

As brigas entre os recém-noivos são imperativas no roteiro de todas as temporadas de Casamento às Cegas. Algumas, justificáveis a ponto de levar o público a simpatizar com alguma parte do casal (geralmente, as mulheres). Outras, tão esdrúxulas que fazem contorcer de vergonha alheia. Uma das discussões da terceira edição foi por conta de um follow, ou seja, um novo seguidor, em uma rede social. Durante um momento de confraternização entre os casais, foi levantada a polêmica sobre ex-participantes que não continuaram no experimento, mas que seguiram nas redes sociais os agora noivos — com quem tinham tido algum tipo de conexão lá atrás. Maria reagiu mal ao descobrir que Menandro seguiu de volta uma das mulheres com quem havia interagido nas cabines, o que rendeu briga e acusações em frente às câmeras.

Tatuagem de casal

Tal façanha até virou título do sexto episódio da temporada. Durante um encontro com os amigos de Jarbas em um bar com um estúdio de tatuagem, Bianca decide marcar a pele com o desenho de uma porta com o número 3 — em referência à cabine onde o casal se conheceu na primeira fase do reality. Jarbas parece titubear, mas com o incentivo da noiva tatua a mesma figura. Nas redes sociais, os espectadores criticaram a moça por aparentemente forçar o parceiro. Bianca se defendeu, dando a entender que os cortes de edição não mostraram a realidade da situação — que Jarbas queria, sim, cumprir a prova de amor. No fim da temporada, o casal disse “sim” no altar. Resta esperar o reencontro para saber se o romance entre os dois está sendo tão duradouro quanto as tatuagens.