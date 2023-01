‘Casamento às Cegas’ fará reencontro especial à la ‘Casos de Família’

O reality de namoro Casamento às Cegas, da Netflix, que consiste em apresentar estranhos e noivá-los sem que um saibam qual é a aparência um do outro é um sucesso incontestável no Brasil. A versão brasileira chegou a uma segunda temporada, que estreou em 28 de dezembro, cheia de doses dramáticas envolvendo desde um caso de gordofobia até solteiros claramente dispostos a conseguir mais fama do que um matrimônio. Assim, o serviço de streaming pretende espremer até a última gota do programa para entreter os assinantes: a Netflix fará um reencontro especial no estilo Casos de Família, programa de barracos entre parentes apresentado por Christina Rocha no SBT desde 2009.

O costumeiro episódio extra do reality, que coloca os participantes frente a frente após o final do programa, vai contar pela primeira vez com a presença os pais de alguns dos personagens. Em 1º de fevereiro, às 18h, a lavagem de roupa suja irá ao ar no YouTube e no TikTok com a presença de William Domiêncio e Flávia Queiroz e seus pais; além de Thamara Térez e seu pai. Outros participantes, como Alisson Hentges, Guilherme Martins, Robert Richard, Tiago Augusto, Maíra Bullos, Vanessa Carvalho, Verônica Brito e Amanda Souza, também estarão no reencontro — ao que tudo indica, sozinhos, como bons adultos. Segundo a plataforma, a briga correu solta. O reencontro também irá para o catálogo da Netflix, às 19h do dia 1º.

Casamento às Cegas Brasil é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo e tem duas temporadas disponíveis na Netflix.