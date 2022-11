O casamento lucrativo de Camila Queiroz e Klebber Toledo até no streaming

Casados desde 2018, Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram nos bastidores da novela das 6 Êta Mundo Bom!, exibida em 2016 pela Globo. Hoje, mais do que um casal, os dois se tornaram sócios, aceitando contratos em que possam trabalhar juntos. A nova dinâmica começou no ano passado com o reality Casamento Às Cegas, da Netflix – que ganhará uma segunda temporada com estreia marcada para 28 dezembro –, e agora se repete com Procura-se, comédia romântica da HBO Max que estreia na plataforma nesta sexta-feira, 25. Além de estrelarem diversas campanhas de marketing em conjunto, a empreitada nas plataformas de streaming foi intensificada pela criação de uma produtora pelo ator em parceria com um amigo. Em entrevista a VEJA, o par assegura que a sinergia dentro e fora das telas não visa somente lucros, como alimenta uma relação sólida.

“Em Casamento Às Cegas, estamos ali exatamente como profissionais Camila Queiroz e Klebber Toledo, e não como Camila e Klebber. O público conhece os artistas. Nós mesmos, no íntimo, somos duas crianças muito diferentes. Já em Procura-se, também estamos como atores, porque é a nossa profissão, as nossas posturas são diferentes. A única coisa que é igual nos dois campos é a nossa sintonia e conexão, o quanto a gente se apoia, se ajuda e se entrega”, analisa a atriz. “Tem uma condução dentro do programa e do filme em que a gente precisa de um certo respeito, a gente não é a gente 100% do tempo, somos muito mais bagunceiros do que aquilo. Neste filme, foi interessante trabalhar com a nossa produtora também, pudemos fazer parte de todo o processo não só na frente das câmeras”, completa Toledo.

Baseado no livro Procura-se Um Marido, da brasileira Carina Rissi, Procura-se bebe de uma trama romântica bem conhecida: a do casal de mentirinha que, eventualmente, vira de verdade. Alicia (Camila Queiroz) é uma jovem rica que não quer saber de compromisso sério nem com trabalho, muito menos com homens, até que seu avô, sua única família desde a morte de seus pais, também morre. No testamento, entretanto, o ricaço exige que a neta construa um relacionamento sério e se case para ter direito à herança, fazendo com que a mimada faça um acordo com Max (Klebber Toledo), um bonitão que precisa de dinheiro, para que eles finjam um namoro. Troca-se os gêneros dos personagens e alguns detalhes e temos a mesma premissa de Esposa de Aluguel, filme lançado em outubro pela Netflix e estrelado por Caio Castro e Thati Lopes.

O que a nova produção da HBO Max tem de diferente da obra da Netflix é um casal protagonista que também está junto na vida real e que não precisa se esforçar para transmitir química. O resultado é uma trama que reverencia filmes de romance clássicos, como na cena de beijos quentes no meio de uma tempestade, artifício eternizado por Diário de Uma Paixão (2004). Procura-se tem tudo para conquistar os fãs do gênero, com belos atores nos papéis principais; doses equilibradas de drama, usando o luto e a solidão de uma protagonista órfã e seus mecanismo de defesa para não se sentir abandonada; e comédia – com destaque para Noemia Oliveira, atriz que acrescenta sagacidade e carisma em curtas cenas. Com tamanho dinamismo, o longa se torna perfeito para aquecer corações – até de quem não está apaixonado.