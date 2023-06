O passado político de um participante controverso de ‘Casamento às Cegas’

Participante da terceira temporada de Casamento às Cegas, em exibição na Netflix, o empresário Valmir Reis tem um passado sobre o qual ele não citou no programa — ou ao menos não foi ao ar na edição feita pela plataforma. Apoiado por Eduardo Bolsonaro, Reis foi candidato a deputado estadual de São Paulo, pelo Partido Social Cristão (PSC), em 2014. Depois, em 2016, concorreu ao cargo de vereador. Não foi eleito em nenhuma das duas tentativas. No programa, o participante logo levantou dúvidas da ala feminina, que o considerou falastrão e com discursos prontos repetidos para todas. Confira a seguir o vídeo da campanha do empresário para deputado.

Siga