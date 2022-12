3 minisséries na HBO Max para quem ficou órfão de ‘The White Lotus’

The White Lotus encerrou sua segunda temporada recentemente e os fãs já começaram a tremer de abstinência. Para aplacar a saudade da afiada série da HBO, confira três outras produções na plataforma de streaming HBO Max que encostam de alguma forma nas mesmas temáticas.

Made for Love

Uma socialite vive numa redoma (literalmente) com o marido zilionário, um gênio da tecnologia. Ela, porém, está mais para Rapunzel presa na torre do que para uma Kardashian feliz com o luxo. Quando consegue escapar do esposo, o resultado não é como esperado: ele colocou um chip na mente dela, que o permite enxergar tudo o que ela vê e escutar o que ela escuta e fala. O clima de distopia tecnológica é envolto num roteiro de humor afiado, que transita entre questões relacionadas ao amor, casamento, privacidade e, claro, o poder do dinheiro.

A Idade Dourada

Ambientada da alta sociedade nova-iorquina, a série retrata as mudanças sociais e comportamentais próximas à virada do século XX. No caminho, expõe as aparências da aristocracia e a hipocrisia escondida debaixo do tapete. Na trama, uma jovem não tão rica, nem tão comportada, desembarca na cidade para viver com as tias de comportamentos opostos. Desenrola-se então uma novela com direito a romances, intrigas e luta de classes.

The Undoing

Uma jovem de baixa renda é brutalmente assassinada e todos os fios a conectam a um renomado médico ricaço de Nova York. Será ele o culpado? O mistério embala a minissérie estrelada por Nicole Kidman e Hugh Grant, enquanto observa atitudes ridículas de privilegiados e a facilidade com a qual castelos de areia se desmancham.