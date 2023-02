3 minisséries leves e cativantes para maratonar no Carnaval

No Carnaval, há quem seja de festa e da folia – e há quem prefira relaxar em casa, longe do frenesi das ruas. Para quem é do time do sossego, VEJA selecionou três minisséries disponíveis no streaming que valem a maratona:

Boo, Bitch

Onde assistir: Netflix

Erika Vu (Lana Condor, de Para Todos os Garotos que Já Amei) passou o ensino médio sendo invisível, e teme repetir a impopularidade na faculdade. Por isso, decide aproveitar uma última festa do colegial como nunca antes – mas, na volta para casa, é atropelada e morta por um alce no meio da floresta. Só que seu espirito materializado continua na Terra. Erika, então, vai tentar entender essa nova dinâmica entre a vida e a morte, e descobrir qual missão peculiar precisa cumprir antes de descansar em paz. Com oito episódios, Boo, Bitch é uma receita deliciosa de escapismo, com comédia, clichês adolescentes e questionamentos existenciais.

Good Omens

Onde assistir: Amazon Prime Video

A aproximação do fim do mundo é motivo de aflição para o anjo Aziraphale (Michael Sheen) e o demônio Crowley (David Tennant). Em uma atípica amizade, os dois irão tentar impedir o apocalipse com a chegada do Anticristo, ainda um fofo bebê. Adaptação de Neil Gaiman de seu primeiro romance, Belas Maldições (1990), lançado em parceria com Terry Pratchett, a série de seis episódios consegue superar o livro. A trama divertidíssima torna difusa a linha entre o bem e o mal, com sacadas filosóficas e referências históricas e bíblicas. Good Omens será revivida anos após sua primeira temporada, com estreia ainda neste ano – bem em tempo de uma merecida maratona.

Veneno

Onde assistir: HBO Max

Cristina Ortiz, conhecia como La Veneno, foi uma figura de destaque na televisão espanhola nos anos 1990. A cantora e atriz trans foi importante na luta da comunidade LGBT em seu país, e é homenageada na minissérie Veneno. Na trama, a jovem universitária Valeria Vegas (Lola Rodriguez) decide escrever um livro sobre a trajetória de sua ídola – e acaba encontrando-se com ela. As histórias se entrelaçam quando Valeria, que está lidando com sua identidade de gênero, encontra apoio em Cristina e assim conquista a coragem para ser quem realmente é. São oito episódios de fotografia belíssima e uma mensagem tocante.