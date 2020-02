Os namoradinhos das novas comédias românticas

Um dos maiores sucessos da Netflix, Para Todos os Garotos que Já Amei ganhará sua sequência (Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você) nesta quarta-feira 12. O filme que foi responsável por consagrar a volta das comédias românticas à ordem do dia é também o preferido dos jovens adultos – ou fundamentalmente, os chamados millennials, nascidos após a revolução digital.

Uma das razões para isso é o carisma da dupla de protagonistas, Lana Condor e Noah Centineo. Com milhões de seguidores nas redes sociais, eles se tornaram, da noite para o dia, os “namoradinhos da internet”.

VEJA assistiu ao filme com exclusividade e conversou com o casal fofura do momento. Lana e Noah (que também é tema de um perfil na nova edição da revista) contaram sobre os bastidores de uma das cenas-clímax do filme, além de falar sobre como é crescer com o peso de influenciar milhões de jovens.