Mas, Lula… e os pobres?!

Lula quer fazer um programa para reduzir o preço das passagens de avião. Diz que quer ajudar “aposentados, trabalhadores e domésticas” a viajar.

Aposentados e trabalhadores, naturalmente, existem em todas as faixas de renda. Não consta que viajar de avião seja hábito ou prioridade para as domésticas.

Durante a campanha eleitoral, Lula cansou de dizer que seu governo teria os pobres como prioridade absoluta. É a prioridade correta, evidentemente.

Lula inventou um “carro popular” que, claro, de popular só tem o nome. Também deu subsídio para combustível fóssil — e vai dar mais, ao segurar os preços praticados pela Petrobras — beneficiando principalmente não-pobres. (Sem falar, claro do aquecimento global.)

O governo estendeu o Minha Casa, Minha Vida a quem tem até 8 mil reais de renda mensal.

Nada distribui mais renda do que educação — e nosso ensino é um desastre. Mas Lula não dá bola para a meta do ministro Camilo Santana de garantir que a alfabetização ocorra na idade certa e quer revogar a reforma do ensino médio, deixando tudo como está.

Saneamento é direito básico da cidadania, garante saúde, educação (criança doente não aprende) e dignidade, mas só metade dos brasileiros tem esgoto. O governo nunca cumpriu sua obrigação de universalizar a rede, e, dadas as dificuldades financeiras que enfrenta, a única maneira de alcançar esse objetivo é com investimento privado. Mas Lula quer revogar o marco do saneamento.

A Eletrobras era uma empresa deficitária, com enorme rombo compensado com impostos (principalmente dos pobres, naturalmente); era também um cabide de emprego e uma fonte de oportunidades de corrupção. Mas Lula quer revogar sua privatização.

Os Correios têm problemas parecidos com os da Eletrobras, mais o fato de que sua razão de ser diminui a cada dia. Há outras empresas de logística melhores e mais baratas, sem falar que várias das empresas de e-commerce organizam elas mesmas sua logística: o valor de venda dos Correios diminui ano a ano. Mas Lula não quer vender.

Voltando às viagens de avião, é espantoso que Lula as tenha por prioridade em vez de se preocupar com o transporte urbano, nos quais pobres chegam a passar mais de seis horas por dia.

É uma maneira bem esquisita de dar prioridade a pobre, essa do nosso presidente.

