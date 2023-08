Depois de Simone, Lula pretende atropelar Marina

Lula atropelou Simone na semana retrasada e, de novo, na semana passada. Chegou a hora de atropelar Marina Silva — ou, ao menos, de colocar um trem diante dela.

Segundo Malu Gaspar, a Advocacia-Geral da União está preparando para Lula um parecer que diz que, de acordo com uma portaria interministerial de 2012, se houver um acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, não é necessária Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) para prospecção de petróleo na foz do Amazonas.

A falta da AAAS foi um dos motivos pelos quais o Ibama rejeitou, em maio, o pedido da Petrobras para prospectar na região.

Todo mundo que estava prestando atenção sabia que Lula ia tentar forçar a aprovação do pedido da Petrobrás.

O que não se esperava é que fosse tão cedo. Nem de maneira tão grosseira. Parecer político da AGU desencavando portaria da época de Belo Monte pra fazer acordo de gabinete prevalecer sobre critério técnico é o fim da picada. O tapetão do tapetão.

O efeito prático de um tal parecer é tirar de Marina o argumento técnico e deixá-la exposta, pessoalmente, como único obstáculo à prospecção. E fazer a pressão, que já é alta, decuplicar.

Mas as táticas petistas não são novidade para Marina. Foi por causa desse tipo de coisa que ela se demitiu do governo Lula em 2008 e abandonou o partido no ano seguinte. Marina conhece também os escrúpulos de Lula, que, em 2014, autorizou João Santana a assassinar sua reputação.

Marina sabia o que a esperava quando decidiu ser ministra. Diferentemente de Simone, não será pega no contrapé e não deve deixar barato.

Em tempo: terça e quarta desta semana, haverá o encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Lula espera que saia um compromisso para reduzir as emissões de carbono resultantes de desmatamento. Já as emissões de carbono resultantes da queima de combustível fóssil, essas, Lula topa aumentar.

