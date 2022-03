Zumbi dos Palmares lança campanha contra racismo em lojas e supermercados

José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, lança nesta terça a campanha #RacismoZero, iniciativa que tem como objetivo garantir um ambiente de consumo seguro contra a discriminação racial.

Na ocasião, também será inaugurada a sede do Procon Racial, com a presença do diretor-executivo do Procon, Fernando Capez. O novo braço do órgão de defesa do consumidor ficará nas dependências da própria universidade e receberá denúncias de quem sofreu ou presenciou episódios de racismo em estabelecimentos comerciais. Hoje, já existe um canal virtual para o envio de queixas.

“O consumo é de longe uma das maiores representações de inclusão social e é fonte frequente de episódios de racismo com agravantes de violência física e até morte. Precisamos trabalhar para desconstruir a atitude e pensamento racistas antes que eles aconteçam”, diz José Vicente.

Além da criação do Procon Racial, a campanha #RacismoZero terá outras três frentes. A primeira delas é a plataforma Acolhe Empresarial, ferramenta de inteligência artificial que fará a conexão de pessoas que sofreram racismo com psicólogos, assistentes sociais e advogados. A ideia é que as empresas fazem a adesão e invistam no programa.

As duas outras frentes de atuação serão a divulgação do manifesto ’10 Princípios Básicos para o Combate ao Racismo’ e, em breve, uma ação de ‘Letramento Racial’, por meio de cursos e cartilha para promover novas atitudes de pessoas e empresas contra o racismo.

O #RacismoZero tem apoio de entidades de classe ligadas ao comércio, como a Fecomércio, Instituto para o Desenvolvimento do Comércio e a Associação Paulista de Supermercados.