Violoncelo de Villa-Lobos é cedido para concerto da Petrobras Sinfônica

Um violoncelo que foi de Heitor Villa-Lobos será utilizado em um concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica nesta sexta-feira na Sala Cecília Meireles, centro do Rio de Janeiro. Músicos da orquestra foram pegos de surpresa nesta sexta ao serem informados do empréstimo do instrumento, que foi cedido pelo diretor do Museu Villa-Lobos, Luiz Octávio de Castro.

A orquestra se apresenta às 19h desta sexta-feira e às 16h de sábado, na semana que marca 136 anos do nascimento do maestro e compositor brasileiro. O violoncelista Hugo Pilger, líder de naipe da Orquestra Petrobras Sinfônica, professor e pesquisador da obra de Villa-Lobos, será a pessoa que tocará o instrumento histórico, que só será utilizado nesta sexta.

“É uma emoção indescritível. Grande parte da obra de Villa-Lobos brotou desse violoncelo. Ele tem marcas em baixo relevo, números com a caligrafia do compositor, que indicam que, provavelmente, ele apoiava a partitura no instrumento para anotar dedilhados”, afirma o músico.

A orquestra executará “Floresta do Amazonas”, uma das últimas composições de Villa-Lobos, sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá.

