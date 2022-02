Vice-presidente da Câmara vai para o PSD após deixar o PL por Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, anunciou há pouco que vai se filiar ao PSD, de Gilberto Kassab.

Ramos se desfiliou do PL em dezembro passado, em resposta à chegada do presidente Jair Bolsonaro ao partido de Valdemar Costa Neto.

Pelo Twitter, ele contou que decidiu seu novo partido em conversa nesta quarta-feira com Kassab, presidente da legenda, e com o deputado federal Antônio Brito, líder da bancada do PSD na Câmara. A filiação será efetivada na semana que vem.

O vice-presidente da Câmara fez questão de agradecer especialmente a confiança do senador Omar Aziz e ao deputado Sidney Leite, ambos do Amazonas, seu estado.