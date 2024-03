Vice de Castro recusou oferta de governador de assumir outra pasta do MDB

Na conversa que selou o fim de Thiago Pampolha na chefia da Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro, Cláudio Castro fez uma oferta ao vice. Ele poderia assumir as pastas de Transportes, Washington Reis, e Esporte e Lazer, Rafael Picciani. Ambos secretários filiados ao MDB.

O vice-governador recusou as ofertas. Segundo interlocutores, Pampolha avaliou que Castro tentou colocá-lo em uma posição de subserviência. A quebra da relação, já estremecida há meses, foi formalizada com a publicação da exoneração no Diário Oficial de terça-feira. Agora, como disse a VEJA, o vice terá apenas um relacionamento “institucional” com o governador.