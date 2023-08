Venda ilegal de bebidas alcoólicas gera rombo bilionário no Brasil

A cada ano, o Brasil perde 10 bilhões de reais com falsificação e contrabando de bebidas alcoólicas. De acordo com dados entregues pelo Instituto Brasileiro da Cachaça à Receita Federal, uma a cada sete vendas de bebidas alcóolicas é ilegal no país.

“Entendemos que a falsificação de bebidas alcoólicas deveria ser tratada como crime hediondo, porque você está expondo a população a um risco de saúde”, afirmou o diretor de Mercado e Estudos Econômicos do Ibrac, Carlos Eduardo Cabral de Lima.

A entidade atua com integrantes do Congresso para tentar criar regras mais rígidas para o controle de vendas ilícitas no segmento. Lima também defende o Programa Brasileiro de Rastreabilidade Fiscal (Rota Brasil) como forma de coibir falsificações.

“A gente precisa evoluir e o setor vem sofrendo e muito ao longo dos últimos anos com o crescimento do mercado ilegal”.

