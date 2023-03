Vencedor de nove Grammys ensina em livro os princípios da criatividade

A Sextante lança em julho The Creative Act, livro do aclamado produtor musical Rick Rubin, ganhador de nove Grammys e cofundador da Def Jam, gravadora entre as pioneiras do Hip Hop nos EUA nos anos 1980.

A obra traz o resultado de sete anos de estudos do autor sobre os princípios da criatividade. O livro é indicado para os criativos de ofício, mas também para as pessoas usarem em suas vidas cotidianas.

“Vivemos em um mundo em que precisamos tomar decisões criativas todos os dias. E grande parte da criatividade é aceitar que podemos fazer qualquer coisa. Todos nós temos esse potencial”, diz Rubin, que já colaborou com artistas como Johnny Cash, Adele e Jay-Z.