Velório de Zagallo será aberto ao público, neste domingo, na sede da CBF

O velório do ex-jogador e ex-técnico de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu no fim da noite desta sexta-feira, será realizado a partir das 9h30 da manhã deste domingo.

A despedida será aberta ao público e ocorrerá na sede da CBF, localizada no número 130 da avenida Luiz Carlos Prestes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Já o sepultamento está marcado para as 16h do domingo, no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio.