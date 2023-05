Certificado falso de vacinação de Jair Bolsonaro foi emitido no Planalto

Na representação em que pediu ao ministro Alexandre de Moraes a prisão dos ex-auxiliares e aliados de Jair Bolsonaro por fraude no sistema de vacinação do Ministério da Saúde, a Polícia Federal reproduz o certificado de vacinação falso do ex-presidente.

“Após a data de inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, o usuário

associado ao ex-presidente JAIR BOLSONARO emitiu o certificado de vacinação contra a Covid-19, por meio do aplicativo ConecteSUS, nos seguintes dias: 22/12/2022 às 08h00min, 27/12/2022, às 14h19min, 30/12/2022, às 12h02min e 14/03/2023 às 08h15min”, diz a PF.

A falsificação de dados ocorreu dentro do Palácio do Planalto, a partir de um computador supostamente utilizado por Mauro Cid, segundo a PF. “O endereço de IP: 170.246.252.101 utilizado para acessar o aplicativo ConecteSUS nas datas de 22 e 27 de dezembro de 2022, pertence à Presidência da República, cadastrado no Palácio do Planalto. Já o IP: 187.25.42.1, porta lógica: 2659, na data de 30/12/2022, às 12h02min foi utilizado pelo terminal telefônico (24) 99264-3302, cadastrado em nome de MAURO CESAR BARBOSA CID”, diz a PF.

“Desta forma, é possível concluir que o acesso ao aplicativo ConecteSUS e as consequentes emissões de certificado de vacinação contra a Covid-19, nos dias 22 e 27 de dezembro de 2022, pelo usuário do ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO foram realizados no Palácio do Planalto, local condizente com a atividade então exercida por JAIR MESSIAS BOLSONARO. Da mesma forma, o acesso ao aplicativo ConecteSUS e a emissão de certificado de vacinação contra a Covid-19 no dia 30 de dezembro de 2022 foram realizadas por meio do telefone celular de MAURO CESAR CID, então chefe da Ajudância de Ordens do ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO”, segue a PF.