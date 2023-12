Universidade de Columbia escolhe grupo seleto para curso no Rio

O Columbia Global Center Rio, braço da universidade americana no Brasil, seleciona turma para uma formação sobre transição energética e mudanças climáticas — são 30 secretários estaduais, ou municipais e outras lideranças do setor público.

“Temos oportunidades específicas que devem ser exploradas e temas como a redução dos combustíveis fósseis, a transição energética justa e a necessidade de se triplicar as energias renováveis até 2030 são urgentes e estarão no centro desta formação”, diz Regina Esteves, diretora-presidente do Comunitas, organização que promove o curso junto ao Climate Hub do Rio.

“O Brasil desempenha um papel fundamental no debate climático global e nossas lideranças públicas precisam estar preparadas para os desafios que se apresentam”, completa Regina.

Participam do curso o pesquisador principal do Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), Martin Dietrich Brauch, Sérgio Bresserman, presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e membro do conselho diretor da WWF Brasil, Roberto Cunha, fundador da EnClim, e Renata Albuquerque Ribeiro, pesquisadora na plataforma CIPÒ. As aulas iniciam em janeiro de 2024.