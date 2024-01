Turismo internacional dispara 62,7% no Brasil em 2023; veja ranking

A quantidade de turistas internacionais recebidos pelo Brasil disparou em 2023. O país registrou a entrada de quase 6 milhões (exatos 5.908.341) de visitantes estrangeiros, número 62,7% maior que os cerca de 3,6 milhões contabilizados em 2022. Os dados foram levantados pelo Ministério do Turismo, Embratur e PF.

O número de viajantes que vieram ao Brasil no ano passado ainda é 6% menor que o do período pré-pandemia da Covid-19. Em 2019, foram registrados aproximadamente 6,3 milhões de estrangeiros.

Os principais países de origem dos turistas em 2023 foram Argentina, que representou 32% do total, Estados Unidos (11%), Chile (7,7%), Paraguai (7,1%) e Uruguai (5,6%).

Veja a seguir o ranking completo, por país de residência permanente dos visitantes:

Argentina – 1.882.240

– 1.882.240 Estados Unidos – 668.478

– 668.478 Chile – 458.576

– 458.576 Paraguai – 424.460

– 424.460 Uruguai – 334.703

– 334.703 França – 187.559

– 187.559 Portugal – 182.463

– 182.463 Alemanha – 158.582

– 158.582 Reino Unido – 130.239

– 130.239 Itália – 129.447

– 129.447 Colômbia – 123.803

– 123.803 Bolívia – 118.163

– 118.163 Espanha – 114.096

– 114.096 Peru – 99.353

– 99.353 Canadá – 86.591

– 86.591 México – 82.324

– 82.324 Suíça – 50.359

– 50.359 Austrália – 46.935

– 46.935 Holanda – 45.917

– 45.917 Japão – 42.542

– 42.542 Outros países – 541.511

Já os estados que registraram a maior entrada de turistas foram São Paulo (com 2.107.179), Rio de Janeiro (com 1.192.814), Rio Grande do Sul (com 1.000.909), Paraná (com 791.536) e Santa Catarina (com 288.429).

Além disso, mais de 64% dos visitantes chegaram de avião (3.794.260), enquanto 1.923.243 entraram no Brasil por via terrestre.