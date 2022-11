Transição de Bolsonaro para Lula começa nesta quinta no Planalto

Quatro dias após o fim das eleições, a transição para o governo Lula deve começar oficialmente nesta quinta-feira.

Às 14h, Ciro Nogueira, o ministro-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, derrotado pelo petista no domingo, deverá receber Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann e Alozio Mercadante no Palácio do Planalto.

Vice-presidente eleito, o ex-governador de São Paulo foi escolhido pelo companheiro de chapa para comandar a equipe de transição, e deverá ser nomeado por Nogueira para a tarefa. Presidente nacional do PT e coordenador do programa de governo de Lula, Gleisi e Mercadante também deverão integrar a coordenação do grupo.

Na terça-feira, logo após o pronunciamento de derrota de Bolsonaro, o chefe da Casa Civil anunciou que o presidente autorizou que ele iniciasse o processo de transição quando fosse provocado, com base na lei.

Pela manhã, no Congresso, haverá uma reunião entre o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral da Comissão Mista de Orçamento, e o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) para discutir mudanças no projeto do Orçamento do ano que vem e atender as necessidades do novo governo.

Também devem participar do encontro, marcado para as 10h30, sete senadores e deputados federais do PT e Mercadante. A “transição orçamentária” deve ser feita até o dia 16 de dezembro, quando o Congresso deverá votar a LOA.