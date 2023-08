Toffoli anula provas de acordo de leniência da Odebrecht contra Cabral

O ministro Dias Toffoli, do STF, estendeu ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral a decisão que declara imprestáveis as provas obtidas pelo MPF nos sistemas de propina da Odebrecht. A empresa havia disponibilizado as informações do Drousys e do My Web Day B como parte de seu acordo de leniência.

A reclamação original pedindo a anulação das provas partiu de Lula, numa petição assinada pelo advogado Cristiano Zanin Martins, que, indicado pelo presidente, toma posse como ministro do Supremo na quinta-feira.

