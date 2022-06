Novela da terceira via tem mais uma semana decisiva

A pouco menos de quatro meses do primeiro turno das eleições, a chamada ‘terceira via‘ deve finalmente anunciar nesta semana a decisão sobre a candidatura ao Palácio do Planalto. Lançada como presidenciável pelo MDB e já apoiada pelo Cidadania, a senadora Simone Tebet saberá até a quinta-feira se contará com o apoio do PSDB.

A data foi marcada pelos tucanos para definir se o partido vai integrar a aliança por Simone ou lançará uma candidatura própria — depois de rifar o ex-governador João Doria, que desistiu da sua candidatura após vencer as prévias da legenda.

Na semana passada, o grupo estabeleceu que todos os impasses em palanques regionais, como no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, deveriam ser resolvidos até esta quarta. A ver.