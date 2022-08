‘Tentaram puxar meu tapete’, diz Simone Tebet sobre ala lulista do MDB

Questionada na entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, sobre a falta de apoio dentro do próprio partido, o MDB, Simone Tebet disse que a legenda tem “uma meia dúzia” que esteve envolvida no passado no escândalo do petrolão, do PT, que não está ao seu lado. E aproveitou a deixa para denunciar que tentaram “puxar seu tapete” pouco tempo atrás.

“Se tivesse um tapete aqui, eu acho que eu já tinha caído da cadeira também”, comentou Simone.

A senadora afirmou que teve que vencer uma “maratona com muitos obstáculos” para permanecer como candidata e que disseram que o MDB “seria cooptado” e iria para a candidatura de Lula.

“Tentaram, numa fotografia recente, levar o partido para o ex-presidente Lula. Judicializaram a minha candidatura, e foi imediatamente rejeitada a ação. A todo momento me impedindo de mostrar que o partido não é mais fisiológico”, declarou.

A presidenciável complementou dizendo que não é mais candidata apenas do MDB, mas também do PSDB, do Cidadania, do Podemos e de uma “legião de pessoas que não querem mais voltar ao passado e muito menos permanecer no presente”.

