Tebet discute rumos do orçamento com senadores nesta terça

Simone Tebet recebe ao meio-dia desta terça-feira no Ministério do Orçamento e Planejamento os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, e Daniella Ribeiro (PSD-PB), que preside a Comissão Mista do Orçamento.

A pauta é a Lei de Diretrizes Orçamentária que precisa ir ao Congresso no próximo dia 15. Os parlamentares devem retornar o texto para sanção presidencial até 17 de julho.